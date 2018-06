Kyklop z Maxim Turbulenc: místo oslav hádka s manželkou

"Občas to v každé rodině zaskřípe, manželské krize prostě existují a existovat budou. Je pravda, že jsme se s manželkou chytili i doma po návratu z party, ale pak jsme si sedli a vyříkali si to. Byl jsem z toho samozřejmě smutnej, jsem citlivej člověk, ale už je to zase v pořádku. Život běží dál, dneska je nový den a venku navíc svítí sluníčko," hledí optimisticky na věc Pavel Vohnout.

Kvůli čemu hádka vznikla, už prozradit nechtěl. Nejde ale podle jeho slov o nic, co by manželé neustáli, rozhodně v tom prý není nevěra jednoho či druhého.

Kyklop spolu se svými dvěma kolegy z kapely a pozvanými hosty pokřtil v pražském music klubu novou desku s názvem Dopravní zpívánky, která vznikla ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a BESIPem. Vedle dam z ministerstva se stala kmotrou odvážnější z Kyklopových čtyřletých dvojčat, Sandra. "Chtěl jsem, aby desku pokřtilo dítě, protože je určená pro děti. Je neprodejná, rozdáváme ji právě dětem na našich koncertech."

Z práce mají "Maxíci" rozhodně radost, letošní rok považují za nejúspěšnější. "Je to kus krásnýho života, který člověk prožil pro práci, kterou má strašně moc rád a pro lidi, kterým chce rozdávat radost. Těch oslav bude trošičku víc, křtem desky Dopravní zpívánky to teprve začalo. Za měsíc pokřtíme další desku, která se bude nejspíš jmenovat 15 let party Maxim Turbulenc a bude vydána k výročí existence skupiny," líčí Kyklop.

Na desce bude patnáct největších hitů, které mohli slyšet od různých českých autorů od Michala Davida přes Daniela Landu po Ivetu Bartošovou. Chystá se také velká show v Lucerně, kde vystoupí vedle Davida a Bartošové spousta dalších hostů.



Na party se dobře bavil i Milan Pitkin

Úspěšná kapela je také jednou tématem jedné kapitoly knihy Jak podnikají celebrity, která byla v Cafe Life také pokřtěna a v níž se hvězdy showbyznysu svěřují s úspěchy, ale i záludnostmi svého podnikání.

Kromě diskotéky Petra Zvěřiny, výtečného rautu music klubu a písniček Maxíků, se hosté mohli zabavit u stánku firmy Digipoint, která na party pořádala soutěž o mobilní telefon.

Pavla Kožíška zaujal nejnovější typ mobilu, který právě firma ve svém internetovém obchodu nabízí, Upír Krejčí zase obdivoval design klasických přístrojů. Zatímco Iveta Bartošová se věnovala pouze Jiřímu Pomejemu, protože prý na Valentýna bude pracovat a nebude mít čas svátek zamilovaných slavit, Anife Vyskočilová se zapojila do soutěže o poukázku na mobil. A vyplatilo se jí to, vyhrála ji. "Pořádný mobil se mi bude hodit, pustila jsem se do přípravy nároční kulturní akce, ve které mohou soutěžící vyhrát statisíce. V září to celé vyústí velkou show, na níž vystoupí celá řada populárních skupin a zpěváků," prozrazuje Vyskočilová.