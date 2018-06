Kyčle jsem rozpohyboval až ve StarDance, říká vítěz Pavel Kříž

Ještě pořád si to myslíte?

Vypadá to, že se to pomalu mění, jinak to není možné.

Taky bych řekla.

Jsem každopádně v šoku. A jsem samozřejmě lidem nesmírně vděčný, protože bez té podpory bych nikdy nevyhrál.

VIDEO: Pavel Kříž vyhrál taneční soutěž StarDance Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdy jste v sobě objevil ty pohyblivé kyčle, z nichž byla porota tak unešená?

Až tady. Moje taneční partnerka Alice řekla: "Uděláme tohle", tak jsem to zkusil - a bylo.

Kolikrát jste měli krizi?

Alice byla přísná, ale nikdy jsme neměli konflikt. Ostatní páry mluvily o tom, že měly ponorku, ale my opravdu nikdy. Každému bylo jasné, jak máme vymezené role, takže nebyl důvod být na sebe nepříjemní. Myslím, že to bylo neuvěřitelně šťastné setkání. Zíral jsem, jak je nejen talentovaná, ale i pracovitá, skromná a pokorná. To je ve čtyřiadvaceti letech nevídané. Aspoň já jsem takový rozhodně nebyl.

Kolik hodin dohromady jste natrénoval?

To nemám spočítané, ale trénovali jsme každý den s výjimkou neděle, aby si tělo odpočinulo. Pak každý den od devíti do čtyř či pěti s pauzami, protože musím pravidelně jíst (Pavel Kříž je diabetik – pozn.red.). Hip hop ve finále byl drsný, trénovali jsme v noci, protože přes den jsem točil. A dnes už jsem byl nesmírně unavený a bál se, zda to zvládnu. Od rána jsem včetně zkoušek odjel patnáct tanců. To už je jako na soutěži. A já vážně nejsem tanečník.

Co natáčíte?

Už jsem dotočil. Takovou dojemnou povídku s Karlem Janákem. Jmenuje se Anděl a je o devítiletém rošťákovi, co hledá svého anděla strážného, který ho opustil, protože už ho nezvládal. Hraju toho anděla.

Co budete dělat v úterý touto dobou?

Budu nejspíš v letadle. Jedu domů, na Vánoce.

Kdy se znovu chystáte k tanci?

Dřív než to v únoru nebude, ale Alici to dlužím. Slíbil jsem jí, že zatancujeme v Ostravě na nějakém plese.