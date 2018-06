Kvůli SuperStar změnil Mareš plány

"Smál jsem se tomu, protože rozhovor, kde jsem tohle řekl, jsem dělal dvě hodiny před tím, než jsem dostal tuhle nabídku," směje se Mareš. "Prostě jsem dopoledne udělal rozhovor a odpoledne jsem jel na Novu, kde mě tohle zaskočilo. Fakt jsem to nečekal."

Leoš Mareš totiž původně plánoval, že letošní podzim trochu zvolní vražedné pracovní tempo a bude se věnovat rodině. "No jo, no," krčí rameny. "Dostal jsem nabídku, která se nedá odmítnout," usmívá se.

Novou tváří SuperStar se také stane zpěvačka Ilona Csáková. Nemusela dlouho váhat, jestli má ostře sledovanou roli porotce vzít. "Dali mi samozřejmě nějaký čas na rozmyšlenou, ta nabídka mě potěšila a je to velká výzva, nebylo proč licitovat," říká.

Csáková se chce zhostit své porotcovské role zodpovědně a hlavně upřímně. "Budu se hlavně snažit být upřímná, to se ode mě očekává," říká zpěvačka, které se zatím ze všech účastníků SuperStar nejvíce líbí trojice Sámer Issa, Aneta Lengerová a Martina Balogová. "Jsou to velmi výrazné figury, včetně Horvátha. Myslím, že ti lidé se oprávněně dostali na posty, na které se dostali," říká Csáková.

Jejími partnery v porotě budou Eduard Klezla a Ondřej Hejma. Ten už má zkušenosti z první série, kdy usedl v porotě, nabídku na účast ve druhé sérii odmítl a teď se zase vrací na scénu. Proč? "Tahleta situace je trochu jiná. Skutečně to vypadá, že se budou dít změny a bude to trošičku jiný. A to byl ten element, kterej to rozhodnul," vysvětluje Hejma.