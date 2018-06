Kvůli roli bych si nechala klidně oholit hlavu, říká Iva Pazderková

„Kdyby to zaplatili, tak bych si kvůli roli klidně nechala oholit hlavu. To byla legrace. O peníze nejde. Kdyby ta role byla krásná a stála za to, tak bych do toho určitě šla,“ sdělila pro iDNES.cz herečka s tím, že i takové věci k herectví patří.

„Je to moje povolání a kdyby bylo potřeba, tak bych to udělala. Jsem smířená s tím, že se někdy pro roli musím obětovat. Je to součást herectví,“ pokračovala Iva, která se kromě herectví věnuje i zpěvu a hře na ukulele a v současné době připravuje druhou autorskou desku.



„Čeká mě teď docela dost práce. Vlastně se nezastavím, ale tento rok jsem si konečně stanovila v létě dovolenou. Je moc fajn, že mám před sebou poprvé v životě dovolenou na prázdniny. Opravdu se mi poprvé stalo, že tam budu mít pár dní volno, pokud tam nepřistane nějaká opravdu hezká práce,“ směje se Pazderková.

Ač má práce nad hlavu, nestěžuje si, a když potřebuje vypnout, čistí si hlavu během. „Teď jsem sice na čas vynechala kvůli nemoci, ale jinak sportuji pořád. Běhání mě strašně baví,“ sdělila Iva.

Ač je zdatnou běžkyní a uběhne bez problému i dvanáct kilometrů, na maraton si zatím netroufá. Nestihla by se na něj totiž připravit. „Je k tomu potřeba velmi nároční časová příprava a tu já teď nemám. Mně bude stačit, když si zaběhnu půl maraton. Ale já nejsem běžec pro vzdálenosti nebo časy. Nikdy nechci dopustit, abych běhala pro něco jiného než pro radost,“ doplnila herečka, která se už brzy ukáže na televizních obrazovkách coby manželka Lukáše Pavláska v novém seriálu Na vodě.

Textařka a herečka objevuje vlastní talenty takříkajíc za pochodu: