Kvůli nosní přepážce zrušila roli v mýdlové opeře

Herečka už ztratila roli Sam Mitchellové v cenami oplývajících EastEnders kvůli své závislosti, která ji denně stála 400 liber. Teď se zavázala začít točit od příštího týdne v produkci ITV. Po té, co znenadání odstoupila od smlouvy, pokusila se o chabou výmluvu: "Skutečně jsem se těšila, že začnu opět pracovat. Pak přišla nabídka od chirurgů, že se uvolnilo místo v operačním plánu a obnova nosní přepážky může být vykonána ihned." Danielle po šanci skočila i za cenu zrušení smlouvy.



"Je to skutečně ostuda, že nedělám "Křižovatky", ale ta operace pro mě znamená celý svět. Cítím se hrozně, že jsem lidi zklamala, ale vím, že jsem tím uvolnila možnost hrát tuto roli někým jiným. Jsem to dlužna sama sobě a své rodině."



Tato operace bude první ze dvou revolučních procedur, které by měly obnovit Daniellinu přepážku. Lékaři použijí rouby ze žraločí kůže. Druhou proceduru provedou o dva týdny později.



Hereččiny přátelé říkají, že Daniella nezneužívá neočekávanou příležitost. Na operaci by totiž mohla čekat nejméně další 3 a půl měsíce.