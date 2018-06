Kvůli milenci se nerozvádím, brání se zdrcená Dolinová

"Informace o mém rozvodu unikla z míst, ze kterých bych to nikdy nečekala. Celý den mi zvoní telefon. Volají novináři i známí, je mi to velmi nepříjemné, nechci propírat své soukromí na veřejnosti," svěřila se Dolinová. - čtěte Další manželství v troskách: Dolinová se rozvádí

Když si ale přečetla, že od manžela odchází kvůli jinému muži, přece jen promluvila. Obávala se, že se z toho všeho zhroutí.

"Žádost o rozvod jsem podala já, ale to ostatní, co bylo v novinách, je naprosto šílené. Samozřejmě, že to není pravda. My jsme se s manželem rozešli v klidu. A na všem jsme se dohodli. Nejvíce je mi líto našich dětí. Naštěstí jsme jim všechno včas řekli," říká moderátorka.

"Když jsem Terezku vezla na gymnázium, musela jsem jí vysvětlit, že za ní asi někdo přijde a třeba jí ukáže i ty noviny. A upozornila jsem ji, že dneškem to zřejmě nekončí. Musela jsem jí zdůraznit, že to, co jsme si řekli všichni spolu i s tatínkem, platí. S mužem se rozcházíme jako přátelé a ty strašné věci nejsou vůbec pravda," konstatovala rozčileně Dolinová.

"Tuhle mi ukázali fotku a ptali se mě, jak se jmenuje ten pán, se kterým jsem byla na večírku. Byli hrozně překvapení, že to byl můj manžel. On se mnou dříve nikam nechodil, až teď. Oni snad čekají, že jim budu na fotkách označovat své milence," kroutí Míša nevěřícně hlavou.

Co je ale skutečnou příčinou jejího rozchodu s manželem stejně jako to, zda si bude hledat nového stálého partnera, nechce Dolinová nijak komentovat.

"Nejdříve musím zvládnout rozvod. Nad takovými věcmi se teď opravdu nezamýšlím," dodala.