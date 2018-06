VIDEO: České tenisové krásky pózovaly ve výloze jako figuríny

"V rámci každého Fedcupu je banket, a protože v Ostravě je i obchod společnosti, která dodává šaty, tak si tam děvčata šla ty šaty vyzkoušet a vlezla v nich pak do výlohy," popsal mluvčí fedcupového týmu Karel Tejkal.

Od Lucie Šafářové, Andrey Hlaváčkové, Kláry Koukalové a Petry Kvitové to ale nebyl tak docela spontánní nápad, spíš se z toho pomalu stává rituál.

"Udělaly to už minule, když tu hrály. Tehdy to byl spontánní nápad a tehdy vyhrály, tak se rozhodly tento rituál neměnit, a když někdo zahlásil: Jdeme do výlohy, tak šly," dodal.

Po typicky dámském rozptýlení v obchodě s oblečením se už tenistky připravují na víkendovou bitvu s Italkami.

Líbí se vám šaty, které budou mít české tenistky na banketu před semifinále Fed Cupu?