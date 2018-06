Květiny letošního léta

18:08 , aktualizováno 18:08

Hlavním tématem léta bude smyslnost. To se netýká jen módy ale i květinových trendů! Hlavní je červená, což v barevnosti znamená, že v květinových vazbách převládnou všechny odstíny červené. Tyto barvy vyniknou zejména tehdy, když se rostliny naaranžují do nádob nápadných tvarů a struktury, zvlášť pokud budou připomínat pleť. Vhodná je například kůže. Co se týká tvarů, pak letošní léto slaví návrat oblých tvarů, typických zejména pro šedesátá léta. Působivost, bohatost a zralost by se měly promítnout i do květinových vazeb.