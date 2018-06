VIDEO: Květa Fialová svlékne u Krause Václava Noida Bártu

"Tak to bylo jen za dvě stě padesát," sdělí Fialová při pohledu na odhalenou Noidovu hruď.

Herečka v talkshow udivuje svou energií a vitalitou. Letos jí bude 82 let a je čím dál spokojenější. "To je nádherné období. Už všechno víte, nejste tak blbej jako mladej, je to nádhera," říká Fialová.

Květa Fialová v Show Jana Krause

Jejím receptem na spokojenost je "všechno přeložit do pozitiva". Kladně se nedokáže dívat jen na tři věci.

"Nenávidím sex, sport a politiku. A to první nejvíc," přizná Fialová.

O tom, že herečka nemá ráda sex, se svěřila už ve svých memoárech. Otevřeně popsala hrůznou zkušenost z války, kdy byla znásilněna ruskými vojáky.

Svou nenávist ke sportu ale objasní teprve v Show Jana Krause. "Jsem takový buddhista. A když vás budu milovat, tak přece nebudu závodit a řeknu si, ať ten blbec vyhraje," říká.

Květa Fialová, Václav Noid Bárta a Mike Perry v Show Jana Krause

Vedle herečky Květy Fialové a zpěváka Václava Noida Bárty usedne na červenou pohovku transsexuál Mike Perry.