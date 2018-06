Osmdesátnice Fialová o kráse: Nic se sebou nedělám, jen jsem šťastná

Recept na štěstí podle Květy Fialové Štěstí je každá minuta, všechno kolem je zázrak, nevím jak to říct. Miluji Alberta Einsteina, který řekl: "Většina lidí ví, že něco nejde udělat, tak to nedělají. Pak přijde někdo, kdo neví, že to nejde, a udělá to a ono to funguje." Tak se snažím žít, protože líná huba, holé neštěstí. Květa Fialová coby víla a na fotce Petra Kurečky jako Albert Einstein (kalendář Proměny 2010) V životě jsou jen situace a jde jen o to, jak je přijímáme. Já všechno přijímám pozitivně, negativita pro mě neexistuje. Všechno se dá řešit. Čím víckrát dostaneš přes hubu, tím víc toho vydržíš.