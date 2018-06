Fialová: V dalším životě nechci být mladá, chci se narodit v osmdesáti

"Jestli něco nesnáším, tak je to sex, týmový sport a politika. To jsou tři negativní věci," řekla pro iDNES.cz Fialová.

Podle herečky je přitom štěstí ta nejjednodušší věc na světě. Sama se za šťastnou považuje a nemůže si vynachválit svůj pokročilý věk.

"Lidi jsou blázni všichni, protože si myslí, že stárnout je špatně. A to je jediné vítězství. Mrtvý, nebo starý, jiná možnost není. Každý nový den je vítězství a dar.

Co je to stárnout? Prostě žít a děkovat, žít a děkovat, žít a děkovat, milovat, milovat a milovat. To je všecko!" řekla herečka na střetnutí se seniory, kde vyprávěla i o knize Jak úspěšně (ne)stárnout aneb sexy až do hrobu od Olgy Struskové.

Květa Fialová

Květa Fialová miluje film a divadlo, které pořád hraje. V Praze účinkuje v pěti divadlech a jezdí i po republice. V Uherském Hradišti má už dvě hry a doufá, že tam bude i třetí.

"Vždycky hraji osoby v mém věku. Mám teď nejkrásnější období mého života. A když je reinkarnace, v níž věřím, tak se nechci narodit jako mladá. To je pracný. Já se chci zase narodit v osmdesáti letech a pak je to teprve ono. Už jsem úplně svobodná," řekla herečka, která se 16. května představí v poněkud netradiční roli.

Společně s Jakubem Žáčkem bude moderovat vyhlášení cen bePROUD za přínos gay a lesbické komunitě. Herečka je už léta známá svojí přízní k homosexuálům.

"Ti kluci jsou moji celoživotní kamarádi a ty já mám ráda. Zaplať pán Bůh, že už je jim dovolíno, že už je nevražděj. Tedy někde."

Na moderování se prý nepřipravuje, je připravena pořád. "Jsem pořád v meditaci, ve štěstí, žiju v tom ráji. Já nemám problém," dodala s úsměvem.