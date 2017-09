Květa Fialová milovala čarodějnice, byly pro ni symbolem svobody

Legendární herečka známá svým vlídným a vždy optimistickým přístupem k životu sbírala kromě čarodějnic i magické figurky a masky. Doma jich měla opravdu hodně. Dostávala je totiž také jako dárky po představení. „Jsou to vesměs kýče, ale já je mám ráda, protože jsou veselé. Kýče nejsou nikdy depresivní,“ říkala herečka.

Zájem o čarodějnictví a okultismus zdědila Fialová po své mamince, o které prý sousedé na Slovensku, kde se Květa narodila, říkali, že je striga, tedy čarodějnice. Magické věci kolem čarodějnic si ovšem zamilovala i kvůli svému otci.

„Měli jsme přísného tatínka, byl voják, letec a myslel si, že já se sestrou jsme nějaká armáda. Bála jsem se ho a později jsem se chtěla vymanit z jeho vlivu. Čarodějnice, jak jsem je znala z pohádek, pro mě byly především symbolem svobody. A jsou dodnes,“ prozradila Květa Fialová v roce 2010 v rozhovoru pro Receptář.

Když bylo herečce 14 let, nastudovala si v knize psané švabachem návod na létání a chtěla to vyzkoušet. „Natrhala jsem byliny, potřela si tlapky jejich popelem, stoupla si v lese s koštětem na hranici metrového dříví – a to víte, že jsem si natloukla,“ vzpomínala.

„Tak jsem zůstala u toho duchovního létání a u figurek, které mi je symbolizují. Když byla moje dcera malá, ptala se mě, jestli také létám jako ty všechny čarodějnice, co máme doma. To víš, že lítám, vždycky v noci vyjdu na balkon a letím, řekla jsem jí. Ale ty musíš taky, až vyrosteš, budeme létat spolu, víš, to jsou ty ženské úniky před mužským světem,“ dodala Květa Fialová.