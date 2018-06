Kůže je zrcadlem nemocí

Červené či nažloutlé skvrny, různé puchýřky a vředy, jakož i suchou, olupující se kůži považují mnozí sice za nepříjemnou, nicméně drobnou vadu na kráse. Tímto způsobem se však někdy hlásí i vážná onemocnění."Kůže není pouze obalem masa a kostí, ale odráží i stav vnitřních orgánů stejně jako hormonálního, imunitního a nervového systému," říká profesor František Novotný z Léčebného centra pro psoriatiky a ekzematiky v Praze. "Její onemocnění mívá tedy širší souvislosti. Léčit pouze kožní projevy proto nestačí - především je třeba najít a odstranit jejich příčinu."Lidé, kteří mají suchou olupující se kůži se sklonem k zánětům, často netuší, že jejich skutečným problémem je přecitlivělost na některé bílkoviny v potravě, která je viníkem atopického ekzému, a to zejména u dětí. Totéž platí pro ty, kteří trpí bronchiálním astmatem či sennou rýmou. Mezi ekzémem a dýchacími potížemi existuje dokonce nepřímá úměrnost: jakmile se jedno zlepší, druhé se zhorší. Zmizí-li záducha, obvykle vypadá hůř kůže, a naopak. Zdravá pleť prozrazuje i duševní pohodu. Pokud je nervový systém příliš podrážděný, zhoršuje se průběh kožních nemocí. Některé, například lupénku, probouzí z dřímoty až pořádná hádka, zklamání, nervozita. Totéž platí o akné, která je kromě toho ještě závislá na hormonální rovnováze. Na kůži se podepisují i všechny metabolické poruchy. Například cukrovka se může ohlásit kruhovitými, špatně se hojícími vředy na nohách nebo kvasinkovitými opruzeninami v okolí genitálu, u dětí pak trvalým začervenáním tváří. Nedostatečnou funkci štítné žlázy zase signalizuje suchá, nafialovělá až nažloutlá, chladná a v neposlední řadě i zesílená pokožka, zhrublé a vypadávající vlasy, rozšířené cévky na předloktí. Zvýšená funkce má naopak za následek větší potivost a pigmentaci: kůže je ďubkovaná jako pomeranč, na nehtech se objeví skvrny. Dna, při níž se v krvi hromadí kyselina močová, se pro změnu hlásí svěděním a bolestivými podkožními uzlíky na ušních boltcích nebo nad drobnými klouby nohou.Jasné signály vysílají i nemocná játra. O tom, že s nimi něco není v pořádku, svědčí svědící kůže, pavoučkovitě rozšířené cévy na obličeji, zčervenalé dlaně a chodidla, vypadávající ochlupení v podpaží stejně jako zvýšená lomivost nehtů. Otrava jater hrozící zejména alkoholikům, narkomanům, ale někdy i profesionálním řidičům, kteří dlouhodobě dýchají výpary benzinu, o sobě dává vědět puchýřky na rukou, po nichž zůstávají drobné jizvičky. Kromě toho houstne a tmavne ochlupení na tvářích."Změny na kůži mohou však na druhé straně lidem mnohdy zachránit život," tvrdí profesor Novotný. "Pokud ke mně do ordinace přijde třeba pacient, který má na břiše, v tříslech nebo na stehnech soustředné růžové a červené kroužky podobné levhartím skvrnám, hned ho pošlu na odborné vyšetření. To takřka vždy potvrdí podezření na rakovinu žaludku nebo slinivky břiše." Rakovinné bujení se však může projevovat i mnohem nenápadněji, například vleklým svěděním či zrohovatěním kůže na rukou a nohou. "Ne každá změna ovšem musí mít tak vážné souvislosti, a tak není nutné věřit každému šarlatánovi, který z jedné bradavice vyčte selhání jater či ledvin," míní profesor Novotný. "Tak jednoduché to naštěstí není."