Kůže je sexy

Vyznavači odvážné elegance, takzvané smart chic, která po lakové kůži s chutí sáhla, by si ovšem měli uvědomit, že co je lesklé, získává opticky i na objemu. Módní tvůrci samozřejmě jásají nad tím, jak neodolatelně působí přiléhavé kalhoty nebo sukně končící těsně u kolen (dlouhé sukně se všeobecně moc nenosí, ty ke kolenům totiž působí agresivněji a mladistvěji) ušité ze strečové lakované kůže, o krátkých kožených šatech nebo hyperminisukních nemluvě.



Kdo však nemá proporce manekýnek, měl by raději zvažovat, jak blízko si lakovanou kůži "pustí k tělu". Koneckonců, kabelku či boty - třeba z mačkaného laku evokujícího pštrosí kůži - si může dopřát každý. Kdo dává přednost plazům, ještěrkám nebo krokodýlům, tomu mohou udělat radost reptilie neboli materiály napodobující jejich kůži. Ochránci přírody mohou zůstat v klidu. Nemusejí psát zuřivé petice. Jde jen o technologie imitující na kvalitních usních kůži chráněných tvorů.

Holinky či kabelky z lakované kůže (nebo alespoň "hadinky") mohou oživit trochu nudný šedivý a černý šatník z minulých let. Sukně z lakované kůže mívají velmi jednoduchý střih.