Kutil Tim shání miliony na svůj nový film

Chtěl by se tak chtěl po dvou obrovských propadácích, po letech strávených na odpočinku, opět vrátit na stříbrné plátno. Komerční ani divácký krach snímků The Cat In The Cat a následného filmu The Santa Claus, který se s nikterak vysokou sledovaností před šesti lety nesetkal ani v našich kinech, zřejmě herce, jenž v obou snímcích ztvárnil hlavní role, nijak nepoznamenal. Natož aby se zamyslel nad svými hereckými schopnostmi. Na nový film se totiž snaží sehnat více než 144 milionů dolarů.



Zda se jednomu z nejlépe placených seriálových herců podaří vše pro svůj nový projekt zajistit, je ve hvězdách. Dnes je jasné jen to, že jakmile bude scénář a peníze, je Allen rozhodnutý začít okamžitě natáčet.



"Vše ostatní je nasmlouvané již dlouhou dobu. Pokud věci klapnou, jak mají, pak ještě světu a filmařským kolegům se svým týmem ukážu, kdo je Tim Allen," dodává s úsměvem herec.