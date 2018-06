Kutcher ochrání Demi bramborou

16:54 , aktualizováno 16:54

O patnáct let mladší přítel čtyřicetileté herečky Demi Mooreové se rozhněval na novináře a zvláště pak na paparazzi. Stále populárnější americký herec Ashton Kutcher si vyrobil originální zbraň, s níž hodlá dotěrné lovce snímků ze svého i Demiina soukromí likvidovat střelbou bramborou do tváře. "Opravdu jim to namířím přímo do tváře. Oni jsou agresivní, tak budu i já," prozradil pětadvacetiletý Ashton.