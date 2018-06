Kutcher: Demi, nikdy si tě nevezmu

"Svatbu vůbec zatím neplánuju. No, můžu se vám podívat do svého diáře, ale jsem si jist, že když jsem do něj koukal naposledy, žádný termín svatby v něm zaznamenán nebyl," vtipkoval vždy sarkastický Ashton, jehož vtípků a vychytávek se děsí všechny hvězdy showbyznysu. A všichni také netrpělivě očekávají, kdy a zda vůbec napálí svou milenku.

"Demi a Ashton jsou skvělý pár a myslí to spolu dost vážně. Ale budou čekat minimálně další půlrok, než začnou o svatbě uvažovat. Jsou totiž spolu teprve šest měsíců a to je krátká doba," uvedla před několika týdny hercova matka Diane Portwoodová svůj náhled na synovo soužití s o šestnáct let starší bývalou manželkou Bruce Willise.

Demi Mooreovou nebo jí podobnou Ashtonovu kolegyni si však Diane podle vlastních slov vedle svého syna vždycky představovala.