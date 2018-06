Kurt Cobain popisuje své zážitky s drogami

Jak to v případě podobných knih bývá, už několik týdnů dopředu se v tisku objevují úryvky ze samotného díla. Tématem číslo jedna se, jak se ostatně dalo tušit, staly Cobainovy zápisky o drogách. Ve svých poznatcích došel k tomu, že heroin jako lék nepůsobí. Přesto se však až do své smrti z opiátu nevyhrabal. Pár měsíců před sebevraždou napsal: "Jednou mi někdo řekl, že heroin dělá člověka závislým už po první dávce. Samozřejmě, že jsem se tomu smál. Teď věřím, že je v tom kus pravdy."

Nirvaně se podařilo prosadit a zažila celosvětový úspěch. Cobain se odmítl hlásit k ostatním kapelám ze Seattlu. Zdá se, že velkou averzi přechovával vůči Pearl Jam: "Existují kapely, které si předsevzaly, že budou alternativní. Ale nejsou ničím jiným než kapelou v letech, která si nechala narůst dlouhé vlasy. Přál bych si, aby nás nikdo neškatulkoval s Pearl Jam, Nymphs nebo jinými začátečníky."

Zápisky, které deník obsahuje jsou z 80. let a sahají až do roku 1994, kdy se sedmadvacetiletý Kurt ve svém domě v Seattlu střelil kulkou do hlavy. 288-ti stránkový exemplář zahrnuje kromě denníkových zápisků i milostné listy adresované jeho ženě Courtney Love a zuřivý, nikdy neodeslaný dopis otci.