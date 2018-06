Kurt Cobain míří do komiksů

Zhruba stostránková publikace, na jejímž zrodu se podílejí kreslíři Flameboy, Barmany Legg a Jim McCarthy, chce jeho mladým obdivovatelům přiblížit populární formou život a hudební odkaz této charismatické osobnosti moderní pop-music.

V knize nazvané GodSpeed je připomenuto nejen Cobainovo dětství, vývoj jeho kariéry, ale také jsou v ní podrobně zmapovány příčiny umělcovy drogové závislosti, jeho depresí a průběh dvouletého manželství s kontroverzní zpěvačkou Courtney Loveovou.

Značná pozornost je záměrně věnována poslední části Cobainova života, tedy období, kdy se Nirvana po úspěchu alba MTV Unplugged vydala na evropské turné, které však musela přerušit poté, co se Kurt pokusil v Římě o sebevraždu. Spolkl tehdy zhruba padesát uklidňujících prášků a zapil je šampaňským.

Vedle těla ležel dopis

Incident se podařilo ututlat a frontman Nirvany se vrátil do Seattlu, kde nastoupil protidrogovou léčbu. Z nemocnice však brzy utekl a 5. dubna 1994 se zabarikádoval ve svém domě, vložil si do úst zbraň a stiskl kohoutek. Našel ho až elektrikář, který vlezl do domu oknem, když nikdo neotvíral. Vedle Kurtova těla ležel dopis na rozloučenou, adresovaný Courtney a dvouleté dcerce Frances Bean.

"Snažili jsme se podat pravdivé svědectví o jeho životní dráze a uvést na pravou míru nejrůznější fámy, které kolují mezi fanoušky o zpěvákově skonu," tvrdí tvůrci kresleného seriálu o Kurtu Cobainovi.