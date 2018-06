Kurnikovová v Penthousu není Kurnikovová

Osmadvacetiletá Judith Solteszová-Benettonová už podala na vydavatele Penthousu žalobu a žádá odškodné deset miliónů dolarů.

Zatím dosáhla toho, že soud nařídil magazínu zastavit distribuci více než miliónu výtisků a zakázal mu uveřejnit akty na jeho internetové stránce, kde se měly objevit v pátek.

Agent Kurnikovové už v minulém týdnu prohlásil, že fotografie dvacetileté hráčky pořízené na pláži v Miami jsou podvrh. Snímky, které časopisu prodal nejmenovaný fotograf, jsou prý sedm let starými fotkami Solteszové-Benettonové. Ta o jejich existenci neměla tušení.

"Byla jsem v šoku, když jsem v televizi viděla ty tolik přetřásané fotky a zjistila, že to není Kurnikovová, ale já," řekl manželka Rocca Benettona, která je ve čtvrtém měsíci těhotenství. Zjištění, že její choulostivé fotografie se objevily

v mnoha exemplářích populárního pánského časopisu, ji podle jejího právníka velmi rozrušily.

"Je to celé nešťastný případ. Časopis se to pokusí co nejrychleji dát do pořádku," řekl po soudním jednání právní zástupce Penthousu Victor Kovner.