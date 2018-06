Kurnikovová strávila divokou noc s Iglesiasem

Anna Kurnikovová ráda odpočívá v bazénu, případní delfíni jí nevadí Enrique Iglesias a Anna Kurnikovová Anna Kurnikovová

"Dělali strašný kravál. Anna hlasitě křičela, a byl to křik z uspokojení. Smáli se, na chvilku se ztišili, ale brzy všechno začalo znovu," řekl jeden z hostů časopisu The Sun.Následující den po rušné noci prohrála Kurnikovová se svojí partnerkou wimbledonskou čtyřhru se sestrami Williamsovými.I když se proslýchalo, že Kurnikovová se vrátila ke svému příteli, hokejistovi Sergeji Fjodorovovi, často prý byla viděna, jak vchází do pokoje španělské popové hvězdy. Potvrzením jejich blízkého vztahu byla i společná návštěva popového festivalu v Hyde parku. Enrique tam zpíval, oči nepřetržitě upřené na Annu.Iglesias nejednou řekl, že se mu Kurnikovová líbí, ale odmítal, že by mezi nimi něco bylo, stejně jako Kurnikovová. Nicméně svědci potvrzují, že se čas od času Anna a Enrique setkávají.