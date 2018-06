Kurnikovová je chráněnkou mafie!

"Daroval jí dokonce první tenisovou raketu," uvádějí. Důvod byl poměrně prostý - Annina matka Alla byla devět let Gofmanovou milenkou!



Do jaké míry je tvrzení o subvencování půvabné ruské hvězdy antukových dvorců mafiánským kmotrem pravdivé, už nelze ověřit. Bossové konkurenčního gangu totiž nechali v roce 2001 Jakova Gofmana unést, zastřelit a jeho tělo spálit.



Mnohé však naznačuje skutečnost, že Anně, která ho kdysi důvěrně oslovovala "strýčku", jeho jméno dnes údajně nic neříká. Na otázky reportérů, týkající se jeho osoby, odmítá odpovídat, a rovněž v jejím oficiálním životopise o něm není sebemenší zmínka. Proč asi?



Kurnikovová je tajemná i v jiné oblasti. Údajně se prý nedávno podruné vdala. Spousta novinářů se tak začátkem června shromáždila před kostelem v blízkosti turistického střediska Casa de Camp v Dominikánské republice, aby zaznamenaly svatbu ruské tenistky Anny Kurnikovové a popového zpěváka Enriqua Iglesiase. Po hodinách čekání přišlo rozčarování. V kostele se sice skutečně konala svatba, ale úplně jiného páru.



To, že v tisku ohlášená svatba Anny a Enriqua by mohla být novinářskou kachnou, mohli nedůvěřivější novináři usuzovat z toho, že podle informací v tisku se svatby neměl zúčastnit ženichův otec. Je totiž známo, že Julio Iglesias je věřící katolík a tak bylo těžké uvěřit tomu, že by se tak významná událost v životě jeho syna odehrála bez jeho účasti.



Provozní střediska Casa de Camp Sandra Lopezová na desítky telefonátů odpovídala stále stejně. "Pokud bychom o svatbě věděli, nic bychom neřekli, protože si zakládáme na tom, že soukromí svých zákazníků chráníme. Nicméně v tomto případě jsem znovu a znovu opakovala, že vedení hotelu nemá žádné informace o svatbě Kurnikovové a Iglesiase."



Kdo dal informaci tisku, není dosud známo. Novináři ovšem zřejmě nechtěli dopadnout jako při první svatbě Kurnikovové s hokejistou NHL Sergejem Fjodorovem, kterou se podařilo zcela utajit. Až po čase Fjodorov potvrdil, že svatba a následující rozvod se skutečně konaly. Pravda nicméně je, že Anna se ve společnosti Iglesiase objevuje už delší dobu. To zřejmě zavdalo úvahu o tom, že jejich vztah vstupuje do nové fáze.



Samozřejmě se také spekuluje, že všechno není jen výplodem fantazie bulvárního tisku, ale že vším může být Anna, která je proslulou tenistkou, přestože paradoxně nevyhrála ani jeden významný turnaj, a "napsáním takového scénáře" si chce udržet zájem o svou osobu.



Tenistka totiž už dávno "nežije" ze sportovních výsledků. Za reklamu nejrůznějšího zboží od sportovních úborů přes podprsenky až po hodinky si Kurnikovová vydělala za poslední tři roky 50 milionů dolarů, zatímco tenisem jen asi deset procent této částky.

