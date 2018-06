Kurnikovová házela na Iglesiase kelímky

O důvodech tohoto extempore by podle svědků nebyla schopná cokoliv říci, protože prý byla velmi opilá. "Kurnikovová byla absolutně mimo. Neumím si představit, že by něco takového dělal střízlivý človek," řekl jeden z účastníků koncertu. Dodal, že ruská krasavice řádila po celou dobu zpěvákova vystoupení.



Iglesias se dává slyšet, že se mu Kurnikovová líbí, ale odmítá, že by mezi nimi něco bylo, natož úvahy o svatbě. Stejně tak se chová Anna. Čas od času jsou však spolu viděni na nejrůznějších společenských akcích. V červenci spolu strávili v londýnském hotelu Four Seasons tak bouřlivou noc, že si na ně hoteloví hosté stěžovali. Hovoří se již o tom, že svého románku využívají k tomu, aby upoutali pozornost.

glesias na sebe dokáže upoutat pozornost i jinak. Nedávno popřel, že je stále panic, i když to o sobě původně sám prohlásil. Prostě se mu prý líbí si před novináři vymýšlet. Přiznává, že jim říká v rozhovorech hlouposti.



"Nejsem v žádném případě panic. Prostě jsem v nějakém rozhovoru zažertoval a dotyčný novinář to vzal vážně. Nyní mě to znepokojuje, protože to zasahuje do mého soukromého života," poznamenal Iglesias.



Nicméně dodal, a to velmi přesvědčivým tónem, že je v lásce velmi romantický a konzervativní. "Když některou opravdu miluji, nemohu spát, nemám chuť k jídlu. A skládám pro ni písně," svěřil se.



