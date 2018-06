Kurková sháněla knedlo vepřo zelo

A tam, kde knedlo vepřo zelo nakonec měli, zase chyběla citronová poděbradka, bez které se modelka neobejde.

Karolína, která žije od šestnácti let v New Yorku, přiletěla do Prahy privátním letadlem se svým italským přítelem Alessandrem Bazzonim, aby si užila rodičů. A už za pár tu bude znovu. Je totiž velkým fandou ledního hokeje, a tak si nenechá ujít světový šampionát v Sazka Areně.

Při své velikonoční návštěvě se krom rodičů věnovala také přátelům - bývalé modelce Janě Härtlové a jejímu manželovi Davidu Duškovi. Ten najal Karolíně ochranku, což se ukázalo jako prozíravý krok. Někteří fanoušci jí totiž dávali své sympatie najevo neúnosným způsobem.