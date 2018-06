Kurková předvedla neviditelnou podprsenku

Společně s dalšími modelkami, Alessandrou Ambrosio, Selitou Ebanksovou a Isabel Goulartovou, předvedla novinářům "tajnou" podprsenku, kterou firma právě uvádí do prodeje.



Výrobek nazvaný Secret Embraces (Tajné objetí) má majitelkám zaručit, že ani pod upnutým oblečením nebude prádlo vidět. Podprsenku si pochvalovaly všechny čtyři krásky, které ji do New Yorku přišly novinářům předvést.

"Podívejte se, ramínka na ní nejsou, takže je pod tričkem, ani pod jiným oblečením neuvidíte," poznamenala nadšeně Kurková a své vnady namířila směrem na kamery. Její brazilská kolegyně Alessandra Ambrosio se také neostýchala a svou hruď též vypjala směrem k objektivům.