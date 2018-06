Kurková ochutnala čokoládu. A taky Klumovou!

15:33 , aktualizováno 15:33

Česká supermodelka Karolína Kurková si před svátkem svatého Valentýna odskočila do jednoho z obchodů firmy Victoria´s Secret v New Yorku. Pomohla tak rozpoutat začátek každoročního nákupního šílenství všemožných "přeslazených" dárků zabalených do ještě sladší růžové barvy.