Kurková: Jsem hrdá, že jsem Češka

"O americké občanství nežádám a ani v minulosti jsem o ně nikdy nežádala," vyvrátila spekulace o tom, že se snaží získat americké občanství.

"Není to pravda. Narodila jsem se tady, v České republice, v severočeském Děčíně. V Čechách jsem vyrůstala, chodila do školy, mám tu rodinu a také spoustu přátel," vysvětlila iDNES rozhořčená Karolina.

Hokej sleduje pravidelně

Dvacetiletá nejžádanější a nejlépe placená modelka světa přiletěla ve středu po osmé hodině ráno na letiště v pražské Ruzyni linkou ČSA z New Yorku. Na letišti se zdržela jen chvilku, aby se trochu upravila a zmizela ve stříbrném mercedesu, který ji odvezl do hotelu Four Seasons, kde bydlí při každém pražském pobytu.

Na cestě ji doprovázel kamarád z New Yorku, právník Daniel Dušek. Její manažer Alessandro Bazzoni dorazil do Prahy už o den dřív.

Karolina přiletěla trochu nevyspalá a unavená, ale v dobré náladě. Nepřála si odpovídat novinářům ani se oficiálně fotografovat. "Na hokej se strašně těším," řekla blonďatá královna módy v červené kšiltovce se znakem České republiky a přidala svůj široký úsměv.

Ve středu večer přišla do Sazka Arény, kde spolu s přítelem a dalšími kamarády fandila českým hokejistům. "Na hokej se chodí pravidelně dívat i v zahraničí. Mezi Čechy hrajícími v zámoří má spoustu přátel," řekla iDNES Iva Musilová z agentury Impact. Nejvíc se prý kamarádí s Martinem Ručínským a Jaromírem Jágrem.

Karolinu láká film

"Slečna Kurková přijela do Čech v podstatě na soukromou návštěvu, hlavním cílem je hokejové mistrovství světa," vysvětlila Musilová. Karolina přijela také za rodiči, s nimiž chce probrat zajímavé nabídky, které dostala od filmové produkce. "Jsou to prestižní role ve vysokorozpočtových filmech, v jedné z rolí by hrála sama sebe, další by byla po boku herců zvučných jmen."

Na pátek je Kurková i se svým přítelem, který hraje golf, pozvaná na Karlštejn. "Karolina sport miluje a má ve zdejším klubu objednaného golfového trenéra," dodala Musilová.

Kurkovou ocení konečně i Česko



předá v sobotu topmodelce diplom za šíření dobrého jména České republiky a Prahy ve světě a zároveň jí věnuje otisk první historicky dochované pečeti Prahy.

Pro modelku to bude v krátké době už druhé významné setkání. Minulý týden přijal Kurkovou coby významnou reprezentantku země, jež vstupuje do unie, také britský premiér Tony Blair. Karolína požádala Pavla Béma, aby jí při této významné akci, která se konala v Londýně, dělal doprovod. Ten se však musel této cti vzdát pro neodkladné pracovní povinnosti.

Pražský primátor Pavel BémPůvabná rodačka z Děčína odstartovala svou oslnivou kariéru před čtyřmi roky v Miláně a od té doby sbírá jeden úspěch za druhým. V roce 2003 se stala Modelkou roku, fotila pro kampaně Louis Vuitton, Chanel nebo Dior a na titulní strany časopisu Vogue. Dvakrát se podílela na fotografování pro prestižní kalendář Pirelli.

Dlouhonohá blondýna s mírami 89-59-89 a výškou 182 centimetrů si jen v loňském roce přišla na úctyhodných 5,48 milionu eur. V současné době žije v New Yorku, do rodného Děčína se dostane maximálně třikrát do roka.