Kurková bude pracovat pro Bartošku

Na samotné filmové přehlídce, která je letos v lázeňském městě naplánována od 2. do 10. července, bude česká kráska po celou dobu festivalu.

Modelku přijal v sobotu odpoledne primátor hlavního města Pavel Bém ve své rezidenci na pražském Mariánském náměstí. Na setkání přišel i herec a ředitel filmového festivalu Jiří Bartoška a k překvapení všech Kurková přiznala, že přijela nejen za hokejem, ale jedním z důvodů byl právě Bartoška.

Kurkovou hraní zajímá a dokonce už dostala i nějaké zajímavé nabídky z Hollywoodu. Je tedy možné, že i ona půjde ve šlépějích některých svých kolegyň a kromě přehlídkových mol ji záhy budeme moci spatřit i na filmovém plátně. - Více zde

Z rukou primátora převzala supermodelka v sobotu diplom za šíření dobrého jména České republiky a Prahy ve světě. Zároveň jí věnoval otisk první historicky dochované pečeti Prahy a repliku kubistické lampy. Jednou se možná modelka v Praze dokonce usadí, naznačil Bém. Nebude to ale prý v nejbližší době, protože má hodně závazků v zahraničí. V Praze však bude trávit více času než nyní, proto hledá v Praze byt, který by byl zdejším zázemím.

Plavovlasá kráska, která si velmi cení toho, že může Česko ve světě reprezentovat, se také zapsala do pamětní knihy hlavního města a ve svém vzkazu popřála své vlasti hodně úspěchů.

Ve středu se byla podívat na utkání našich hokejistů s Američany. V pátek odpoledne se učila na Karlštejně hrát golf. V neděli bude v Sazka Aréně na hokejovém finále. Mrzí jí, že už nebude moci fandit českému týmu, který ve čtvrtfinále vypadl. "Ale co se dá dělat, je to sport. Nevyšlo to tentokrát, tak doufám, že to vyjde příští rok," řekla velká fanynka všech sportů, hlavně basketbalu, který hrál její otec a pak těm, v nichž figurují Češi. "Já miluju basket, miluju hokej," řekla.

V pondělí odlétá Karolina Kurková do Španělska.