Kurková a další topmodelky obdivovaly těhotnou Klumovou

Na propagaci nové řady dekorativní kosmetiky tradičně nesměla chybět česká kráska Karolína Kurková. Ta s Victoria's Secret loni podepsala kontrakt, a tak se musí účastnit téměř všech podobných akcí propagujících nové výrobky. Jako dokonalá profesionálka si ale i pracovní povinnosti užívala a na fotografy házela jeden úsměv za druhým.

Tou největší hvězdou se však pro tentokrát jednoznačně stala těhotná Heidi Klumová. Německá topmodelka, která letos oslavila už třiatřicáté narozeniny a čeká svého třetího potomka, se i s kulatým bříškem může všude chlubit dokonalou postavou.

"Těhotenství si užívám. pro ženu je to nádherné období. Já už jsem to zažila dvakrát a nyní je to ještě lepší. Akorát se už člověk dostává obtížněji zpět do formy," prozradila Heidi novinářům.

Po zkušenostech z minulého roku, kdy Klumová už týden po porodu vystoupila na veřejnosti s dokonalou postavu, jejím slovům nikdo nepřikládal velkou váhu.

"Má dokonalé tělo, genetika a tvrdý trénink dokáže své - vypadá úchvatně!" obdivuje Heidi její kolegyně Isabel Goulartová. Ani ta samozřejmě nechyběla na prezentaci kosmetických výrobků. Pětici krásek doplnila Brazilka Alessandra Ambrosio a černá gazela Selita Ebanksová.