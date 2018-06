Kuriozity roku: Svět ovládl klusající Korejec a šokovaly živé panenky

Loni nikdo mimo Koreu netušil, kdo je PSY. Teď si celý svět notuje Gangnam Style a vesele hopsá na koníčkovi. Šílenství, které čtyřiatřicetiletý Korejec spustil, nemá obdoby.

Jeho video je bezkonkurenčně nejsledovanější na YouTube a jako první překonalo miliardu zhlédnutí. Napodobují ho lidé po celém světě. Do své show si ho pozvala Ellen DeGeneresová a tančila s ním Britney Spears. Na koncertě mu prolezla pod zadnicí Madonna a tanec se od něj učil generální tajemník OSN Pan Ki-mun.

Malý Korejec, který si zatancoval ve videoklipu zpěváka PSY, se stal slavný. Madonna tancuje s korejským zpěvákem PSY.

V Austrálii si v jeho stylu ozdobil muž svůj dům a choreografii na Gangnam Style nacvičili vězni v Bangkoku i studenti americké námořní akademie. Proti americkým vojákům přitom PSY před pár lety vedl drsnou kampaň na svých koncertech, a dokonce vyzýval k jejich zabíjení za to, co provedli v Iráku. Teď se coby velká hvězda Američanům veřejně za své výroky omluvil a poděkoval, co USA udělaly pro jeho zemi.

Oživlé panenky

Obočí nadzvedli po celém světě i lidé, kteří se snaží vypadat jako panenky. Populární je tento trend hlavě na Ukrajině. Jednadvacetiletá Valeria Lukyanová se proslavila jako živá Barbie. Její krajanka, devatenáctiletá Anastasiya Shpagina zase chce vypadat jako japonská kreslená postavička.

VIDEO: Ukrajinka vypadá jako panenka Barbie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

U živé Barbie se spekuluje o tom, zda je její podoba skutečná, nebo je jen výsledkem Photoshopu. I když její fotky jsou upravené, Ukrajinka se skutečně snaží vzhledu panenky přiblížit a zřejmě kvůli tomu podstoupila i plastiku.

To kadeřnice z Oděsy se zase stylizuje do japonských postaviček. Pomocí make-upu si zvětšuje oči a drží velmi přísnou dietu, aby byl její obličej co nejmenší.

Nejdál zašel dvaatřicetiletý Američan Justin Jedlica. Ten za to, aby vypadal jako panáček Ken, utratil v přepočtu dva miliony korun. Podstoupil už sto plastických operací.

Jde to ale i bez nich. Své spolužáky šokuje svým vzhledem teprve patnáctiletá Britka, která se obléká a maluje jako panenka. Její matka to schvaluje (více čtěte zde).

Žena, nebo muž?

Stále častější jsou také změny pohlaví. Pětadvacetiletý Greg Walker se stal nejvyšším transsexuálem světa. Když byl profesionálním basketbalistou, šílely po něm ženy. Teď je ženou on a říká si Lindsey.

Stejnou proměnu podstoupil i ženatý Barry Watson. Proměnil se v ženu, ale svou manželku Anne neopustil. Jako dvě ženy pak obnovily svůj manželský slib.

Greg Walker je nyní Lindsey Walkerová. Barry a Anne Watsonovi v roce 2002 a za devět let coby Janye a Anne Watsonovy

Celých sedmdesát let čekal na změnu pohlaví důstojník a pilot RAF James Rose. O tom, že je ženou zakletou v mužském těle, věděl už od devíti let, ale s proměnou začal až v osmdesáti. Bere ženské hormony a operaci má naplánovanou na říjen 2013. Bude tak nejstarším člověkem, který ji podstoupí (více čtěte zde).

Roseovi zaplatí změnu pohlaví pojišťovna. To šestadvacetiletá Kara Haysová z Ohia si musela zaplatit vše sama. Stálo ji to v přepočtu dva miliony. Kromě proměny v ženu se ale chtěla proměnit navíc v konkrétní ženu. Jejím snem bylo vypadat jako Britney Spears. Kara, která se narodila jako chlapec Kody, si podle slavné zpěvačky mění účesy a volí oblečení.

Kara si nechala podle Britney i oholit hlavu.

Nejslavnější proměnu podstoupil režisér Matrixu Larry Wachowski. Pod jeho dalším filmem Atlas mraků je už podepsaný jako Lana Wachowská (více čtěte zde).