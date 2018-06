Kuriozity roku 2011: bizarní plastiky a váhové extrémy

Třicetiletý transsexuál Jason Torres chtěl vypadat jako Barbie. Trvalo to 12 let a stálo v přepočtu 6 milionů korun. Svým vzhledem teď muž, který si říká Nicole Sandersová, rozhodně přitahuje pozornost. Víc než obdiv ale vzbuzuje zděšení.

Ostatně panenka Barbie by ve skutečnosti také působila jako monstrum, jak dokázala Galia Slayenová, která udělala panenku v životní velikosti se zachováním jejích proporcí.

Transsexuál Jason Torres Barbína v životní velikosti podle Galie Slayenové

Svému idolu se chce podobat i pětatřicetiletý Filipínec Herbert Chavez. Ten ale zůstal u svého pohlaví a stal se dokonce supermužem. Ani s implantáty ve stehnech, chirurgicky upravenou bradou, nosem a silikonem ve rtech by v něm ale bez typického kostýmu Supermana nikdo nepoznal.

Herbert Chavez je přesvědčen, že po řadě plastik je z něj Superman

Touha po kráse za málo peněz přivedla k zoufalství pacientky falešné lékařky Oneal Morrisové, která jim aplikovala do těla směs tmelu, lepidla, cementu a oleje.

Ženy teď musí zaplatit mnohonásobně víc skutečným plastickým chirurgům, aby jejich vzhled napravili.

Odškodného se od falešné doktorky, kterou už zadržela policie, zřejmě nedočkají. Toho se ale dočkala čtyřicetiletá Dinora Rodriguezová, které jiný nekvalifikovaný chirurg udělal ze dvou prsou jedno.

Oběti neodborných plastických zákroků

Plný dekolt ovšem není snem jen mladých dívek. Plastiku prsou podstupují i prababičky, jako třeba pětašedesátiletá Joan Lloydová nebo dokonce třiaosmdesátiletá Marie Kolstadová.

Naopak nejmladší dívkou, která se chystá na zvětšení prsou, je sedmiletá Poppy Burgeová, které poukázku na operaci dala její matka k narozeninám. Naštěstí musí dívenka počkat minimálně devět let, než bude zákrok legální. Do té doby má šanci si to ještě rozmyslet.

Joan Lloydová Sarah Burgeová dala své dceři Poppy k sedmým narozeninám poukaz na zvětšení prsou.

Odstrašujícím příkladem pro ni může být pětatřicetiletá americká modelka Chelsea Charmsová, která má patrně největší prsa na světě. Po operaci ale stále zvětšují svůj objem. Jedno váží už 11,5 kila.

Chelsea Charmsová a její mega prsa

Souboj v tloustnutí a hubnutí

Ačkoli módní časopisy už léta veřejně proklamují, že nechtějí podvyživené modelky, z jejich stran tyto beztvaré dívky nemizí. O tom, že šaty nejlépe vypadají na ramínku a tudíž modelky bez ženských proporcí budou stále žádané, ujistila i volba Elite Model Look. Titul si letos odnesla Švédka Julia Schneiderová, jejíž štíhlost nahání až strach.

Julia Schneiderová

Podle odborníků takové příklady vedou u mladých dívek ke snaze zhubnout, která se může zvrtnout až v mentální anorexii. I rok 2011 přinesl řadu smutných příběhů žen trpících touto nemocí.

Británii šokoval případ anorektické matky, která váží méně než její sedmiletá dcera, nebo třiatřicetiletých dvojčat Campbellových, které hubnou od 11 let jen proto, že jejich otec tehdy poznamenal, jak se jim kulatí boky.

Anorektička Rebecca Jonesová váží míň než její sedmiletá dcera Maisy. Dvojčata Katy a Maria Campbellové hubnou od svých 11 let

Opačným extrémem je souboj Američanek o titul "nejtlustší ženy na světě". Tou se stala Pauline Potterová s váhou 330 kilo. O zvláštní prvenství ale svádí boj Suzanne Emanová, která pracuje na tom, aby do konce roku vážila 360 kilo, takže jí denně přes 20 tisíc kalorií.

Pauline Potterová je nejtěžší žena na světě Susanne Emanová Donna Simpsonová

Dokonce by ráda zjistila, zda je možné vážit celou tunu. Kupodivu není Emanová jediná, kdo pracuje na co největším ztloustnutí. Projíst se k rekordu hodlá i Donna Simpsonová. Zatím ale váží jen 320 kilo.

Do dalšího roku tak snad jen přání pro všechny, aby byli spokojeni s tím, jak vypadají, a nepodléhali módním trendům.