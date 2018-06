Mila Kunisová a Robert Pattinson jsou letos nejvíce sexy

Mila Kunisová pro časopis Esguire kromě obálky nafotila sérii lechtivých snímků, kde pózuje polonahá a prsa si zakrývá rukama. Kunisová randí se svým kolegou Ashtonem Kutcherem a magazínu prozradila, že mimo záři reflektorů se snaží zůstat normální a pokouší se zapomenout na slávu.

"Miluji to, co dělám. Nedokážu si představit, že bych dělala něco jiného. Ale když s práci skončím, tak s ní skončím," řekla herečka.

Mila Kunisová Roebrt Pattinson (Cannes 2012)

Kunisová prozradila také své názory na politiku, mluvila o svých zkušenostech s paparazzi a životě v Hollywoodu.

"Hodně z toho, kým v tomto byznysu jste, záleží na tom, co řekne ten který kritik, režisér nebo herec. Lidi tomu všemu uvěří a stane se z nich to, co si ostatní přejí, aby byli. Myslím ale, že já se vědomě snažím mé dva životy oddělit," dodala.

V podobné anketě, ale týkající se mužů, zvítězil Robert Pattinson. Hvězda upírské ságy Stmívání byla magazínem Glamour jmenována nejvíc sexy mužem světa. V anketě hlasovalo 40 tisíc čtenářů a Pattinson nechal za sebou třeba Johnnyho Deppa, který skončil na třetím místě.

Pattinson se údajně dal opět dohromady s herečkou Kristen Stewartovou, která ho podvedla s ženatým režisérem Rupertem Sandersem (více zde). Pár se společně na veřejnosti ukáže v listopadu na premiéře závěrečného dílu upírské ságy Stmívání.