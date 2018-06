Kumiki aneb jak rozebrat dům

V Japonsku je slabé zemětřesení prakticky každý den. Stavby z cihel to velice poškozuje, a tak není divu, že většina domů a budov bývá celá ze dřeva. A díky zručnosti stavitelů ani není třeba hřebíků. Na této šikovnosti - spojovat dřeva bez pomocných nástrojů je založena i tvorba speciálních protínacích hlavolamů. Bez lepidla či hřebíků začal na konci 19. století Tsunetaro Y amanaka (1874-1954) z oblasti Hakona vyrábět modely domů, pagod a mostů. Jeho stavby šly vždy rozebrat a složit jedním jediným způsobem. Časem byly celodřevěné hlavolamy nazývané kumiki vyhledávané po celém světě. Později Y amanakův syn přidal do otcovy série zvířátka, koule, lodě,auta a letadla. Hlavolamy kumiki využívají čtyř základních způsobů, jak jednotlivé dílky uvolnit, aby člověk mohl dojít k řešení. První oshi - má jednu západku, která musí být vytlačena ven. Druhý maw ashi - má dílek, který je nutné otočit. To je případ dřevěného slona na obrázku: má otáčecí uši a ty jsou onou hledanou pojistkou. T řetí typ - kendon - má dílek, který obvykle m usíte posunout v rámci hlavolamu zleva doprava či nahoru dolů, a tím uvolníte skutečnou západku (viz figurka pejska na obrázku). U posledního typu - sayubiki - vyndáváte obvykle dva dílky najednou. K oule na fotografii je typickým příkladem této techniky. Abyste si nad skládáním dřevěné figurky skutečně lámali hlavu, neměli byste vědět, do které kategorie váš kumiki patří. Pro ztížení (a větší zážitek) jsou jednotlivé typykumikičastonakombinovány. Každý dílek skládanky má v těle hlavolamu své jednoznačné místo, dílky nejsou zaměnitelné.