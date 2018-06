Dva rumunští školáci od malička dřou s činkami, cvičí dvě hodiny denně

Rodiče malých kulturistů nevidí na svalech školáků z prvního stupně základní školy nic nenormálního. Naopak je v tom podporují.

"Jsou to jejich přirozené schopnosti, nikdo je nenutí, to jim určil bůh. Můj manžel půjde do zahraničí vydělávat peníze, jako zedník nebo dělník, my to použijeme všecko pro naše syny," vysvětluje matka chlapců Ileana v rozhovoru pro britský deník Metro.

Její manžel Iulian Stroe synům, zvláště tomu staršímu, pomáhá rozjet kariéru aspoň na internetu. Giuliano už má na Facebooku přes milion fanoušků a na jeho profilu nechybí fotky se vztyčeným prostředníkem nebo pistolí.

Starší z bratrů už překonal dva světové rekordy v klicích ve stojce. Dokáže také rukama udržet celé své tělo v horizontální poloze na vertikální tyči, jako by byl ve větru se vlnící vlajkou.

Mladší Claudio bratra dohání a brzy prý ovládne stejné triky a rekordy. Společně dvě hodiny denně trénují s činkami, bicepsy pumpují čtyřkilovou zátěží a na lavici zvedají ještě těžší činky, aby posílili prsní svaly.

Iulian Stroe získal práci ve Florencii a jistý čas tam s ním pobývala i jeho rodina, jenže pak se museli vrátit do Rumunska, kde kvůli nezaměstnanosti třou bídu s nouzí. Otec teď rodinu živí jako sběrač kovů v obci Icoana. Štěstí chce zkusit v Británii, kde si hodlá najít práci a sponzora pro malé kulturisty.

Nechali byste své dítě tak intenzivně posilovat?