* VýstavaOSTROV: Kytice Tvůrčí tým pod vedením režiséra F. A. Brabce dokázal, že Kytice z pověstí národních degradovala do sfér povinné školní četby nezaslouženě. Skutečné" i pohádkové postavy ze sedmi balad sbírky - Kytice, Vodník, Polednice, Svatební košile, Dceřina kletba, Zlatý kolovrat a Štědrý večer - ožívají na plátnech kin a vyprávějí o vášni, lásce, strachu, závisti a hlavně smrti. Scenáristické propracování Erbenových "minipříběhů", básnické obrazové vidění, kouzla moderní trikové techniky, zvuková a hudební stránka umocněná vynikajícími hereckými výkony, to vše dodává filmu Kytice na výjimečnosti. Režie: F. A. Brabec. Hrají: Linda Rybová, Jana Švandová, Dan Bárta, Klára Sedláčková, Karel Roden, Jiří Schmitzer, Zuzana Bydžovská, Boleslav Polívka, Anna Geislerová, Nina Divíšková, Karel Dobrý, Ivan Vyskočil a další. Tmavomodrý svět Příběh českých pilotů, kteří během druhé světové války bojovali nad Anglií proti Hitlerovi, aby je pak komunisté v "osvobozené" zemi namísto slavobránami provedli branami kriminálů a lágrů.. Režie: Jan Svěrák. Hrají: Ondřej Vetchý, Kryštof Hádek, Oldřich Kaiser, Tara Fitzgeraldová, Linda Rybová, Hans Assmann, Charles Dance, Miroslav Táborský a další. (20.00)DUKLA: Režie: Věra Chytilová. Nicméně statisté, herci i členové štábu mají spoustu lidských chyb a slabostí, a tak se filmování ubírá docela jiným směrem než k idylickému obrazu ráje. Hrají: Bolek Polívka, J. A. Pitínský, Milan Šteindler, Chantal Poullainová, Věra Havelková, Petr Vacek, Jaroslav Tichý-Barin, Veronika Bellová, Otakáro Schmidt, Arnošt Goldflam a další. (17.30, 20.00)GRAND HOTEL: Pavel Grégr - Oleje (do 31. července) VRAK BAR: Před válkou jsem měl hračky Fotografická výstava autorky Ivy Zímové, která se nechpala inspirovat událostmi v Čečensku.ZOOLOGICKÁ ZAHRADA: Zvířata z celého světa Zoo leží v malebném údolí řeky Jihlávky. V areálu o rozloze 12,6 ha se nacházejí vodní plochy, zalesněné svahy, louky i skály a to v bezprostřední blízkosti centra města. "Zoo bez mříží" je domovem pro 100 druhů vzácných zvířat, z toho 17 druhů zařazených do záchranných programů. Zahrada se specializuje na chov kočkovitých šelem, opic a plazů a návštěvníci se v ní setkají s několika superlativy: nejmenším poddruhem tygra (sumaterský), medvěda (malajský), vydry (malá), opice (kosman zakrslý), největším klokanem (rudý) a hlodavcem (kapybara) a konečně největší kolekcí drápkatých opic v republice. Velmi atraktivní je expozice plazů s mnoha jedovatými druhy hadů.SÍŇ RODÁKŮ: Vz nik a vývoj Jimrmanova, Karel Slavíček, Bratři mrštíkové, Jan Karafiát.MĚSTSKÉ KINO: Kostka Policista, profesionální zloděj, studentka matematiky, psycholožka, architekt a dospělý autista se jednoho dne probudí ve fantaskním vězení, tvořeném stovkami vzájemně propojených cel ve tvaru kostek. Nikdo z nich netuší, jak se v tomto surrealistickém bludišti ocitl, s rostoucím napětím se objevují osobní konflikty. Jedna věc je však jasná - pokud se nenaučí spolupracovat při objevování mnoha tajemství smrtící pasti, nikdo z nich nebude dlouho naživu... Režie: Vincenzo Natali. Hrají: Nicole de Boerová, Nicky Guadagni, David Hewlett, Andrew Miller, Julian Richings, Wayne Robson a Maurice Dean Wint. (20.00)VESMÍR: (20.00)DŮM U MICHALA: Práce pro památkovou péči I, II, III, IV GALERIE WIMMER: Současná malba RADNICE: Horácký fotoklub Jihlava (do 24. června), Keramika, plastika Práce studentů SPŠ keramické v Bechyni VĚŽ SVATÉHO DUCHA: Jan Křen - Obrazy ZÁMEK: Helena Schmausová - Schoonerová - Obrazy a plastiky (do 1. července)MORAVIA: (17.30, 20.00)FOND: Výstava obrazů Josefa Hrubeše Motivy ze Židů. GALERIE CHODBA: Hranice v nás Výstava prací studentů jihomoravských středních škol - účastníků soutěže Hranice v nás. (do 22. června) BAZILIKA SVATÉHO PROKOPA: Prohlídka baziliky Bazilika, opatský chrám s patrociniem Nanebevzetí Panny Marie je jediná stavba třebíčského kláštera, která se v podstatě dochovala ve svém původním půdorysném rozvrhu a architektonické výstavbě. Patří k skvostům středověkého stavitelství evropského významu. GALERIE MALOVANÝ DŮM: Lubomír Kressa st. Výběr z díla 1941 - 1981. (do 22. června) MALÁ GALERIE ZÁPADOMORAVSKÉHO MUZEA: Pavel Holeka - Koláže ZÁPADOMORAVSKÉ MUZEUM: Stálé expozice betlémů, dýmek a kuřáckých potřeb, minerálů, vltavínů, ethnografie, archeologie l Ostatní HOTEL ALFA: Interenetový klub Denně od 8 do 23 hodin ŽIDOVSKÝ HŘBITOV : Prohlídka hřbitova Je zde pohřbeno jedenáct tisíc lidí a nachází se zde tři tisíce kamenných náhrobků, dokumentujících svým výtvarným pojetím vývoj židovského náhrobního kamene. Hřbitov je přístupný vstupní kovanou bránou z ulice ZNOJEMKA KLUB 2000: Diskotéka (20.00)SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ: Stálá expozice Martinů a Tři Studně Výstava zachycuje fragmenty z života hudebního skladatele Bo huslava Martinů.GALERIE SYNAGOGA: Stálá expozice Magen David Historie Židů ve Velkém Meziříčí. MUZEUM SILNIC A DÁLNIC ČESKÉ REPUBLIKY: Stálá výstava sochaře Jiřího Marka. Modely mostů, Historie výstavby dálnice, Přírodniny (konchylie, ornitologická sbírka), Expozice Sarajevský atentá t. Muzeum doplňuje výstava zámeckého mobiliáře.MĚSTSKÉ DIVADLO: Výstava prací žáků ZUŠ (do 30. června) MUZEUM KNIHY: S mapou a puškou Výstava cestopisných a dalších knih, pojednávajících o objevitelských a loveckých výpravách středověké šlechty. Výstava zahrnuje časový úsek od konce osmnáctého století do třicátých let století dvacátého.300 let s klavírem. Dlouhodobá expozice Českého muzea hudby v prostorách zámku, v zámeckém konventu. PRODEJNA NÁBYTKU ANKE: Václav Mach - Koláčný: Obraz v interiéru Komorní výstava obrazů REGIONÁLNÍ MUZEUM: Replika historického lesního skla (do 30. června) VÝSTAVNÍ SÍŇ STARÉ RADNICE: Keramický svět dětí z Města Albrechtic Výstava prací dětí ze soukromé základní umělecké školy. (do 8. července) CAFÉ - BAR GALERIE: Stálá expozice Café - Baru Prostředí zpříjemňují prodejné obrazy a grafiky mnoha výtvarníků a sklo Jaroslava Svobody.MĚSTSKÉ MUZEUM: Stálé expozice žirovnického muzea Expozice perleťářství umístěná v zámeckých prostorech představuje výrobu perleťových knoflíků, kterou v Žirovnici zavedl již v roce 1864 Josef Žampach. Dále je zde dokumentováno rozmanité použití perleti a řemeslná zručnost mistrů "čamrdářů". Expozice historických šicích strojů představuje více než 70 exponátů, Na zámku je unikátní fresková výzdoba z doby kolem roku 1490 a stálá expozice prací renomovaných umělců v Galerii Jana Havlíka.