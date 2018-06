Kulínský se rozvádí. Jeho žena čeká dítě se zpěvákem Hrůzou

Informaci jako první přinesl deník Šíp.

Třicetiletou Lindu, která je Kulínského největší obhájkyní v kauze sexuálního zneužívání, poznal šestačtyřicetiletý sbormistr nejprve jako členku Bambini. Vzali se po rozvodu s jeho první ženou. Děti spolu nemají.

Se zpěvákem Michalem Hrůzou se Linda potkala vloni v srpnu v Beskydech a jak Šípu prozradila, šlo o lásku na první pohled. "Ano, žiju s muzikantem Michalem Hrůzou a čekám s ním dítě," uvedla. Své rozhodnutí opustit manžela zdůvodnila touhou po dítěti.

Se svým vztahem se netají ani Hrůza. "Poté, co se Linda rozvede se svým bývalým manželem, což by snad mělo být poměrně brzy, pochopitelně plánuji, že si ji vezmu. Vždyť už spolu žijeme téměř rok, nebýt kauzy Kulínský, tak by se nad tím nikdo ani nepozastavil," sdělil pětatřicetiletý zpěvák.

Také Kulínský potvrdil, že o vztahu své manželky s muzikantem ví. Oběma se prý ulevilo, když se zpráva dostala na veřejnost a to, jak si s ním a jeho ženou život zahrál, berou jako osud.

Všichni se teď snaží, aby rozvodové jednání začalo co nejdříve. Pokud totiž rozvod neproběhne včas, bude Kulínský podle současného platného zákona zapsán v rodném listu jako biologický otec.