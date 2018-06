Kulínský má novou přítelkyni, Olgu Špátovou!

Bohumil Kulínský se po boku začínající filmařky objevuje delší dobu. Oba dva to dosud vysvětlovali tím, že známý dirigent spolupracuje s dcerou slavných rodičů Olgy Sommerové a nedávno zesnulého kameramana a dokumentaristy Jana Špáty na hudebních dokumentech.

"Už jsem mohl být asistentem kamery při natáčení dokumentu o mezzosopranistce Jennifer Larmore a další projekt se chystá. Jsou to dokumenty hudební, takže je to mé blízké téma," řekl před nedávnem Kulínský pro MF DNES.

Podle několika zdrojů z dirigentského a filmového prostředí je však vztah sbormistra a mladé filmařky bližší, než jen obyčejné přátelství.

V poslední době se navíc na veřejnosti začal pár ukazovat častěji společně. Kulínský byl například minulý týden v restauraci Cinda na Císařském ostrově hostem na židovské svatbě. Právě Špátová tam podle jednoho z hostů pobíhala s kamerou.

V úterý byla naopak Olga Špátová přítomna vynesení osvobozujícího rozsudku nad sbormistrem. Hradecký soud zprostil Kulínského obžaloby ze zneužívání dvou nezletilých sboristek. - více zde

Podle svých slov přijela Kulínského k soudu do Hradce Králové podpořit. O svém vztahu ke sbormistrovi se ale nechtěla příliš vyjadřovat. "Je to moje soukromá věc. Pan Kulínský je spolupracovník a přítel. Je to věc, o které nechceme mluvit a která se vůbec netýká jeho kauzy," řekla iDNES.cz.

"My jsme se k tomu jasně vyjádřili, že jsme přátelé, pracujeme spolu a máme se rádi. Je to rodinný přítel a má podporu celé rodiny. To je všechno, co k tomu můžu říct," dodala.

Kulínský se přitom nedávno rozešel s manželkou Lindou. Ta začala žít už loni s rockovým zpěvákem Michalem Hrůzou. Na veřejnost se tento vztah dostal až nyní v srpnu. Odděleně prý žili už dlouho. - více zde