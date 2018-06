Kuklová si lásku vynahrazuje u koní

Léto měla Michaela Kuklová pestré. Většinu času strávila na chalupě, pár dní cestovala po Moravě a také navštěvovala kamarádky, na které má během roku málo času. Především však znovu začala intenzivně jezdit na koni.

„Učím se jezdit bez sedla, v tom jsem začátečník. Je to pro mě také úplně nový pocit a v něčem je to rozhodně lepší než ježdění se sedlem. Člověk koně cítí a jízda na něm mu pomáhá, je to vlastně hipoterapie. Jenom nemám moc stabilitu, takže si na koni maximálně zaklušu. Zvládla jsem sice jeden cval do kopce, ale kdyby kůň trochu zablbnul, tak jsem asi okamžitě dole,“ vypráví Kuklová.

Lásku si vynahrazuje u koní

Do koní se během posledních dvou měsíců tak zamilovala, že dokonce koketuje s koupí nějakého vlastního. „Je to obrovská zodpovědnost, musím to pořádně promyslet. Moc by mě ale bavilo dělat si s koněm, co chci, jako jedna veterinářka, která má svého vlastního koně. Poslouchá ji na slovo a přitom na něj téměř nemluví, jen dělá posunky. Když si ale na druhou stranu uvědomím, že kůň se může dožít i třiceti let a já v tu dobu už budu možná stará babka o holi, trochu mě to odrazuje,“ směje se herečka. Láska ke koním a práce jí pomáhají dostat se z krachu manželství s hercem a producentem Jiřím Pomejem.

Její další koníček - kreslení - teď kvůli koním trochu zahálí. „Zkouším akvarely, ale nestíhám, jsem opravdu pořád u koní. Člověka to pohltí, a tak využívám každou volnou chvíli. Jakmile se naskytne, seberu se, oblíknu do koňařského a jedu na statek za Prahu. Moje útěky za zvířaty ovšem nejsou jen o ježdění. Vyjdu si třeba jen tak na pastviny, kde koně volně běhají, lehnu si na zem mezi ně a jsem šťastná. Na varování, že by mě mohli podupat, nedbám,“ tvrdí Kuklová.

Rozbíhající se divadelní sezona a nekompromisní termíny zkoušek a představení jí však dovolují užívat si podobných chvilek čím dál méně. Už v sobotu se musí postavit na prkna Divadla Kalich, kde účinkuje v muzikálu Daniela Landy Tajemství. Na hlavní roli Elišky se ale už moc těší. „Jako by mi ji psal Dan Landa na tělo. Bylo to otvírání některých zahojených jizev. S Eliškou znovu prožívám jednotlivé úseky svého života,“ tvrdí.

Podobně si herečka užívala i roli ve filmu Voníš jako tenkrát. „Je o pevném přátelství dvou žen, které na patnáct let rozdělí vážné okolnosti. A po té době proti sobě stojí s tím, co obě prožily, a tápou, jestli se vlastně ještě znají. Je to dramatický příběh, Jitka Němcová jej bravurně prošpikovala jemným humorem,“ vzpomíná na filmovou práci.

Zazpívala Patejdlovi

Chtě nechtě, musí se Michaela Kuklová po příjemně strávených prázdninách začít soustředit na práci. V Kalichu brzy vypuknou zkoušky nového muzikálu Jack Rozparovač, který bude mít premiéru 27. února 2007. Včera se byla představit autorovi hudby, slovenskému skladateli a zpěvákovi Vašovi Patejdlovi, jenž má na svém kontě mnoho hitů skupiny Elán.

„Potřásli jsme si rukou a zazpívala jsem mu, aby zjistil, jaký mám rozsah a mohl podle toho transponovat písničky. Nemám tyhle předváděčky moc ráda, vždycky se mi nervozitou zastře hlas. Hlavně je trestuhodné zpívat po ránu, kdy hlasivky ještě spí,“ popisuje Kuklová první osobní setkání s Patejdlem.

Účinkovat mohou v Jacku Rozparovači inspirovaném příběhem prvního mediálně proslaveného vraha v historii, prý jen ti nejlepší. Na herce jsou totiž kladeny vysoké pěvecké, herecké i taneční nároky. Vašo Patejdl spolu s režisérem Petrem Novotným a choreografem Pavlem Strouhalem proto vsadili na herce a tanečníky, o jejichž kvalitách se přesvědčili již v minulosti. Vedle Michaely Kuklové oslovili například Sabinu Laurinovou, Zuzanu Norisovou, Ivanu Jirešovou, Romana Vojtka, Jiřího Langmajera, Danielu Šinkorovou, Hanku Křížkovou, Filipa Blažka nebo Richarda Tesaříka.

Vašo Patejdl už napsal tři muzikály, ale žádný z nich u nás zatím nebyl nastudován. S českou muzikálovou scénou nyní spolupracuje poprvé a Jack Rozparovač bude v Česku jeho premiérou. Slibuje výpravnou podívanou, podmanivou atmosféru Londýna konce 19. století, romantiku, napětí a spoustu silných melodií.