Kuklová se po mateřské vrací do divadla, hlídat bude babička

"Muzikál Tajemství je pro mě srdeční záležitostí. V době, kdy nabídka na účinkování přišla, jsem byla v jisté duševní beznaději. Ten muzikál byl jako podaná ruka v nouzi. Sešel se tady úžasný kolektiv, hudba Dana Landy do mě proudila jako příliv energie a na jevišti jsem byla šťastná. Skoro mě mrzelo, že jsem musela skončit jak s Tajemstvím, tak s Jackem Rozparovačem už ve čtvrtém měsíci těhotenství. Choreografie byla s těhotenstvím neslučitelná a rychle jsem také přibírala a nevešla se do kostýmů," říká Kuklová.

S hlídáním ročního Romana pomůže její maminka, která je nadšenou babičkou. "Bude to vlastně poprvé, co Romíška odložím na hlídání k babičce, dosud jsem to neudělala a věnovala jsem se mu čtyřiadvacet hodin denně. Nebude to ale často, v představení se alternuju s Luckou Vondráčkovou, takže budu hrát párkrát do měsíce. Teď máme oprašovací zkoušky a první představení hraju v pátek 29. ledna, další hned druhý den v sobotu. Už se nemůžu dočkat."

Lucie Vondráčková má první křest ohněm po pooperační rekonvalescenci za sebou. "Už jsem se těšila na to, jak si zase s Eliškou projdu tu magickou cestu k pointě, kterou nikdo nečeká. A samozřejmě na diváky, kteří se na tu stezku vydávají pokaždé s námi," nechala se po představení slyšet Lucie Vondráčková.

Problémy s páteří, kvůli které musela podstoupit operaci, jsou snad již nadobro zažehnány, i když se naplno práci zatím věnovat nemůže. "Náročnou choreografii ještě nezvládnu, ale Eliška ji naštěstí náročnou nemá. Je opravdu báječné vrátit se na jeviště," dodala.

Divadlo Kalich uvede Tajemství po dlouhé pauze ještě v neděli 31. ledna, příští možnost ho shlédnout bude až v květnu. Mezitím se v Kalichu prostřídají mimo jiné další muzikály z autorské dílny Daniela Landy: Touha od 11. do 14. února a Krysař od 22. do 28. února.