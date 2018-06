Kühnlovi pojedou odpočívat do Chorvatska

Tak jako zřejmě každý má i předseda Unie svobody své nesplněné sny o cestování po dalekých zemích, které by chtěl navštívit. Už dávno se ale smířil s tím, že se většina jeho přání nesplní. "Tyto sny samozřejmě patří do mého života, ale to by bylo povídání na celé hodiny. Chtěl bych navštívit nejrůznější země, odlehlé i neodlehlé končiny. Je mi ovšem naprosto jasné, že časově, ale i finančně to prostě nelze stihnout," povzdechl si šestařtyřicetiletý politik, který pojede tradičně s rodinou na dovolenou do Chorvatska.