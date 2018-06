Bývalá dětská hvězda se svěřuje: Kudrnatá holka vyrostla a začala pít

Z roztomilé holčičky vyrostla hezká slečna, která ovšem nedostávala role. Zahrála si ještě v seriálu, jinak účinkovala spíš v divadle. Přestěhovala se do New Yorku, kde ji obsadili do jednoho broadwayského představení a profilovala se víc jako zpěvačka než herečka.

Na blogu Lil'Mamas přiznala, že ji sláva v mladém věku poznamenala a v New Yorku propadla alkoholu. "Ahoj, jsem Ali a jsem alkoholička. Vsadím se, že jste nečekali, že se to stane. Nebo protože víte, že jsem bývalá dětská hvězda, tak jste s tím naopak počítali," napsala v blogu.

"Byla jsem zoufalá a unavená životem. Měla jsem zlomené srdce a zjistila jsem, že to, co mi vycházelo v minulosti, už vůbec nevychází. Ani trochu," píše o svém životě v New Yorku.

Alisan Porterová s manželem a dětmi

Svou závislost si ale uvědomila a rozhodla se obrátit k bohu a jít se léčit.



"Čtyři roky jsem chodila na skupinová sezení, našla jsem si vlastního boha, k němuž jsem se modlila, meditovala jsem a vyspěla. Nepiji od 28. října 2007," dodává.

V roce 2012 se provdala za bývalého herce seriálu Tak jde čas Briana Autenrietha a mají spolu dvouletého syna Masona Blaise a čtyřměsíční dceru Ariu Sage.

Porterová se nyní živí jako zpěvačka a uvědomuje si, že se v životě nesmí dotknout už ani kapky alkoholu. "Tohle privilegium jsem nadobro ztratila. Ale každý den, když vstávám ke svým dětem a jsem čistá a připravená na další den v této nové kůži, jsem vděčná," napsala bývalá herečka.