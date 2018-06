Kuchařovou s přítelem uvěznil popel v Miláně. Bylo to krásný, říká

"Zasekla jsem se v Miláně, ale zdrželo mě to jen dva dny. Situace už je dobrá a létá se. Měla jsem tu stejně focení a navíc je Lane se mnou, takže to bylo naopak krásný," řekla iDNES.cz.

Štěstí v neštěstí měla i modelka a moderátorka Diana Kobzanová, která byla ve Spojených státech.

"Na zpáteční cestě do Evropy minulý čtvrtek jsem v letadle do New Yorku věděla, že je malér, rušili lety do Evropy, ale náš spoj do Prahy pustili, ale neletěli jsme přes Zéland, ale přes jižní Evropu, dorazila jsem v pátek ráno na poslední chvíli. Měla jsem kliku," uvedla modelka, jíž dnes čeká další práce v podobě módní přehlídky.

Herečku a moderátorku Mahulenu Bočanovou zasáhly zrušené lety v Thajsku, kde musela zůstat o týden déle. I když se o pár dní později dostala do Říma, musela tu zůstat další čtyři dny. "Dostat se z Říma bylo skoro nemožné, půjčovny aut byly prázdné, autobusem by se dalo odjet až za týden. Nakonec pro mě přijel profesionální řidič z Prahy. Cesta domů byla příšerná, strávili jsme v autě devatenáct hodin," uvedla.

S obdobnou situací se musela poprat i moderátorka Kateřina Kristelová, jež si před sobotní svatbou dopřála po boku svého partnera Martina Tůmy dovolenou v Egyptě.

"V hotelovém resortu nás připravovali na to, že svatbu budeme muset přesunout, a přiznám se, že to pro mě speciálně byla obrovská rána. Neuměla jsem si představit, jak posíláme telegramy sto dvaceti lidem, že se svatba odkládá ve jménu vulkanického prachu," říká. Do Prahy odletěla prvním pokusným letem v pondělí v noci, v momentě, kdy otevřeli vzdušný prostor.