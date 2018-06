Kuchařovou láká svět filmu, ale princeznu ani symbol krásy hrát nechce

Topmodelka Taťána Kuchařová navštívila již většinu nejznámějších filmových festivalů ve světě, ale prozatím vždy jako významný host, protože s přijetím filmové role váhá a čeká na nabídku, která ji opravdu zaujme. Kráska z Opočna má sice bohaté zkušenosti s natáčením reklam a pracovní nabídky se jí jen hrnou, ale s hraním ve filmu nespěchá a čeká, až ji někdo osloví s jinou nabídkou, než na ztvárnění blonďaté krásky či princezny.

"Když se pustím do čehokoliv, dělám to s maximálním nasazením a až budu hrát ve filmu, chci mít roli, která mi stoprocentně sedne. Zároveň je pro mě velmi důležitý tým profesionálů, který by se kolem natáčení a produkce měl pohybovat. Konkrétní představu nebo vysněnou roli nemám, ale musí mě to něčím nadchnout. Samotné podmínky jsou relativní," upřesnila světová královna krásy.

Jan Hřebejk a Taťána Kuchařová

Kuchařová na dotaz týkající se možné spolupráce s režisérem Hřebejkem odpověděla, že se o roli v některém z jeho filmů nebavili, ale již několik let je pojí přátelství. Směrem k českým filmům pochválila Taťána výkony českých herců i vznik skvělých českých filmů, ale právě cestování, které ji velmi obohacuje, přivedlo krásku k názoru, že česká společnost nedokáže kvalitu českých filmů a herců mnohdy docenit.

"V Česku máme skvělé filmy i úžasné herce, ale většinou je oceníme až po smrti. Tím je česká národnost ve světě proslulá. Pokud se objeví atraktivní nabídka na ztvárnění filmové role, ráda ji přijmu. Ne vše je v dnešním světě o penězích, alespoň u mě ne. Například kdyby to byl zajímavý projekt nezávislých umělců a nadchl mě i přesto, že v něm není mnoho financí, nebránila bych se spolupráci," dodala Kuchařová.

DJ Lucca

S Janem Hřebejkem se česká kráska setkala v centru Prahy při otevření nového obchodu s americkou módou. Nechyběli ani hudebník Michal Dvořák, herečka Martha Issová, která se podle informací z hereckého prostředí nedávno rozešla s Jakubem Prachařem, a za mixážním pultem se o hudební doprovod starala DJ Lucca.