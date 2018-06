Kuchařová v prvním českém kalendáři skotačí jako sexy tanečnice

"Byla to skvělá spolupráce, mám z toho radost," říká o svém vůbec prvním českém kalendáři Taťána Kuchařová.

Fotografie vznikaly v šibeničním termínu, a to na konci srpna, kdy kráska přiletěla jen na pár dní z Ameriky. Autorem fotografií je Marek Musil, s nímž pracovala již v minulosti. "S Markem se známe z mnoha předešlých focení. Poprvé jsme se potkali v New Yorku a právě tam jsme spolu poprvé fotili," upřesnila Kuchařová.

Podobně jako si počasí pohrávalo s křtem a komplikovalo dopravu každému, kdo na něj vyrazil, stejné problémy musel realizační tým řešit i v při focení. Prim tehdy hrály deštivé dny. Obzvlášť vyčerpávající byl údajně třetí a poslední den focení, kdy byla zima a začínalo se stmívat. Nakonec se však fotografie, která při vzniku patřila mezi nejnáročnější, stala Taťáninou nejoblíbenější z celého kalendáře.

"Počasí nebylo nejlepší, ale i s takovými situacemi se musí počítat, a proto jsme měli připravených několik variant a zvládli jsme to! Focení trvalo tři dny a na místní české poměry bylo velmi profesionální," dodala spokojeně jediná česká Miss World.

Křest kalendáře Taťány Kuchařové

V kalendáři se Kuchařová představí v nejrůznějších rolích, nejen jako okouzlující herečka, ale i jako svůdná tanečnice. Hrát si na ni moc nemusela. "Od šesti do patnácti let jsem dělala scénický tanec, balet atd., takže co se týče pohybu a sportu, je mi to blízké. V modelingu se mi to vždycky hodilo," upřesnila.

Jak už je u blonďaté krásky zvykem, v Česku se prakticky otočí na podpatku a znovu zamíří do Spojených států, kde našla hlavní pracovní základnu.

"Po křtu kalendáře se zdržím jen pár dní v České republice, protože období před Vánocemi mám extrémně nabité. V USA budu dotáčet reklamu, zúčastním se charitativní akce Fight for Humaniny v New Yorku, přiletím také na focení jedné kampaně do Prahy a v neposlední řadě se intenzivně připravuje charitativní koncert Krása pomoci. Na Vánoce bych ráda byla s přítelem, ale určitě chci strávit čas i se svojí rodinou v České republice," uzavírá Taťána Kuchařová.