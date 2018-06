Kuchařová už je vysokoškolačkou

Slavnostní imatrikulaci na pražském magistrátu provázely jako tradičně tóny studentské hymny Gaudeamus igitur i státní hymny.

"Bylo to dojemné. Člověk se opravdu cítí, že vstupuje do něčeho nového, do nové etapy života. Bylo to velmi důstojné a tak se to budu také snažit brát," řekla devatenáctiletá Kuchařová s tím, že před ceremonií, které se zúčastnily asi tři stovky posluchačů Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů, měla trochu trému.

Školu si prý vybrala pro její zaměření na diplomacii. "To mě zajímá. Tato škola má všechno to, co bych chtěla studovat," prozradila. Nehodlá však opustit ani své dosavadní aktivity. Studovat bude dálkově a práce prý bude mít také dost. Jako prezidentka nadačního fondu Bohemia má působit v zahraničí v roli vyslankyně soutěže Miss ČR, která jí vynesla na trůn krásy. Zároveň prý chystá charitativní projekty.

Práce v showbyznysu, k němuž směřují mnohé vítězky soutěží krásy, však prý Kuchařovou neláká. "Podobným aktivitám se raději vyhýbám," uvedla. Když jí při studiu zbude čas, bude se prý věnovat modelingu. "Je to však jen okrajová záležitost," tvrdí.

Rok kralování ve světě krásy prý Kuchařovou hodně změnil. "Je to velký posun v osobním životě a kariéře. Hodně věcí jsem si také uvědomila. Člověku dojde, co je důležité a co není. Zažije nejen krásné chvíle," poznamenala. Osobně se jí prý hodně uleví, až pozornost vůči její osobě opadne a bude se moci zaměřit na to, o co usiluje. "Je to diplomacie. Tam směřují mé kroky a věřím, že se mi to podaří," řekla.