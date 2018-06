Kuchařová: stan na Dakaru vyměnila za luxus na Bahamách

Táňa Kuchařová se po návratu z Rallye Dakar doma dlouho neohřála. Vyměnila sportovní věci za elegantní, do rohu skříně uklidila spacák a zamířila do světa. Práce modelky ji už na začátku roku zavede například do Milána nebo na Bahamy.