Kuchařová si zranila koleno, stále je však v jednom kole

"Problémy s vazy mám už od svých patnácti let, to jsem si koleno poškodila poprvé na lyžích. Od té doby mě občas zlobí a musím o to víc zpevňovat a posilovat," prozradila Kuchařová.

Vedle práce pro svou nadaci Krása pomoci, stíhá také prezidentování Miss ČR i studium na vysoké škole. Mimo jiné se samozřejmě stále věnuje modelingu, díky kterému je neustále na cestách po světě. Nedávno se například vrátila z New Yorku, kde ve spolupráci s Českým centrem pořádala úspěšnou charitativní Czech Benefashion na podporu její nadace.

Po krátké zastávce v Praze se přesunula na focení do Hamburku a Vídně, odkud odletěla zpět do New Yorku. Taťána se stala novou tváří kampaně Bali Lingerie. Focení této známé americké značky, na kterém pracoval mezinárodní tým v čele se známým fotografem Jonathanem Bookallim, se zúčastnila i místní Newyorská media. "Celý tým i spolupráce byla skvělá a velmi profesionální," pochvalovala si Taťána focení, které probíhalo v New Yorku, kde jí další pracovní povinnosti zdrží až do finále Miss ČR.



Slavnostní večer proběhne 24. října v Praze a její prezidentka už teď slibuje velmi zajímavou podívanou. "Show, kterou bude uvádět Česká televize, určitě překvapí. Bude nabitá novinkami, omlazená, efektní a plná nových věcí," uzavírá Kuchařová.