Kuchařová se chystá na festival do Varů, doprovodí ji přítel

Kuchařová nebude v Karlových Varech poprvé a její přítel kupodivu také ne. Naše lázeňské město prý už navštívil. "Lane Vary zná, už tady kdysi byl a stejně jako já se na tu skvělou atmosféru a filmy moc těší. Byli jsme spolu letos již na festivalu v Cannes a čeká nás ještě filmový festival v Benátkách a Torontu," říká modelka.

Do Varů přiletí rovnou z New Yorku, kde je pracovně. Předtím trávila čas v Miláně a na Capri. "Těším se do Česka, i když mě tady čeká také mnoho práce. Zúčastním se zahajovacího večera festivalu a několika dalších akcí. Po festivalu mám ale naplánovanou dovolenou a na tu se samozřejmě těším nejvíc."

Naposledy strávila bývalá prezidentka Miss ČR v rodné zemi pár dní ze společenských, ale i pracovních důvodů. Převzala totiž od slavného japonského módního návrháře, parfuméra a designera Kenza Takady power plate se speciálním květinovým designem.

Návrhář Kenzo Takada a Taťána Kuchařová

"Byl nám předán přímo z jeho rukou osobně a věnován mojí nadaci Krása pomoci. Putoval do seniorského domova Suy Ryder v Praze. Moje nadace se orientuje především na pomoc a podporu seniorů, kteří právě na tomto skvělém přístroji dokazují skvělých fyzických pokroků, zlepšení pohyblivosti, rehabilitace po úrazech, operacích a tak dálech. Power plate jsem sama osobně vyzkoušela a mohu opravdu doporučit," uzavírá Kuchařová.