Kuchařová s Vignerovou odletěly na Rallye Dakar

Aneta Vignerová se teprve před dvěma týdny vrátila z Jihoafrické republiky a už je zase na cestách. Spolu s Taťánou Kuchařovou odjela podpořit české národní barvy na mezinárodní motoristický závod Rallye Dakar. Budou přítomné slavnostnímu zahájení závodu a absolvují i první etapu do Cordoby.

"Velmi se do Argentiny těším. Jsem ráda, že mně a Taťáně bude umožněno absolvovat aspoň část závodu. Samozřejmě ne jako závodnice, ale v doprovodném vozidle. Strávíme v Argentině i Silvestr, tak doufám, že si to užijeme a vstoupíme do nového roku správnou nohou. Říká se 'jak na Nový rok, tak po celý rok', takže se asi mám v novém roce

na co těšit," řekla před odletem na Dakar Miss ČR 2009 Aneta Vignerová.

Czech Dakar Team je jedním z největších evropských týmů, reprezentuje jej 36 závodníků. Mezi nimi je i majitel soutěže Miss ČR Dušan Kunovský. "Na Dakar 2010 se velmi těším a doufám v uspokojivé výsledky a zdárný dojezd do cíle", řekl Kunovský na tiskové konferenci.

České závodní auto se koncem listopadu přesunulo do francouzského přístavu Le Havre, kde se nalodilo na více jak dvoutýdenní plavbu do Argentiny. Další dva týdny budou probíhat jednotlivé celní procedury v přístavu a do cíle vůz dorazí až 28. prosince.

Závod startuje na počátku ledna v Buenos Aires a končí 17. ledna ve stejném městě. Na soutěžící čeká celkem 14 etap a 9000 kilometrů.