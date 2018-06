Kuchařová při focení kalendáře využila své taneční schopnosti

Focení kalendáře probíhalo v polovině srpna v různých lokalitách České republiky včetně zámeckého parku, kde specialisté pomocí filmových rekvizit vytvořili celou vesničku. Práci sice všem ztěžovalo nevyzpytatelné počasí, ale výsledek bude stát prý za to.

Taťána Kuchařová se za pomoci týmu profesionálů proměnila v bohémskou divu. Koncept kalendáře provede jejím kočovným životem a divokou duší umělce. "Pro Taťánu nebyl nic problém. Umí se vcítit do role, jezdit na koni a má výbornou taneční průpravu. Takto všestranně talentovanou topmodelku, se kterou by bylo možné realizovat takovýto náročný projekt, najdete málokde", shoduje se ústy fotografa Marka Musila celý tým.

"Velmi se těším na křest, který proběhne na podzim tohoto roku a kalendář bude představen veřejnosti i médiím. Taťána je opravdu neskutečně profesionální a fotografie jsou dokonalé " říká produkční projektu Michaela Fotulová.

"Bylo to jedno z nejpříjemnějších focení, které jsem zažila a to i přes vrtochy počasí, brzké vstávání a pozdní konce. Fotograf Marek Musil,kterého pokládám za skvělého a jednoho z nejtalentovanějších českých fotografů, vymyslel opravdu výjimečný koncept a já jsem přesvědčená, že výsledek bude perfektní", dodává Taťána Kuchařová, které udělala o víkendu radost i její svěřenkyně Hana Věrná, když se na Miss Supranational v Polsku umístila na druhém místě. "Mám z Hanky nesmírnou radost, druhé místo je úžasné a je to velký úspěch," říká Kuchařová.